Confira a cotação do dólar comercial em tempo real nesta sexta, 29 de maio

O dólar comercial volta a operar em queda nesta sexta-feira (29), após subir na quinta (28). Às 9h40, a moeda era vendida a R$ 5,37, variação de -0,24%. Já o dólar turismo, que é a média dos valores em casas de câmbio, registra alta de 1,43%, a R$ 5,67.

No portal Melhor Câmbio, é possível encontrar o papel moeda americano em São Paulo por R$ 5,57. Quem prefere adquirir os dólares via cartão pré-pago vai ter que arcar a cotação de R$ 5,91.

A queda na cotação da moeda acompanha o resultado do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro no primeiro trimestre de 2020. Para investidores, a redução de 1,1% no dado, base para mensurar a evolução de uma economia, foi menor do que a esperada. A cautela que antecede uma coletiva do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a China, também contribui com a valorização do real.