Cientista de Oxford projeta, em cenário otimista, vacina contra covid-19 até o fim do ano

A apresentadora Cátia Fonseca conversou nesta sexta-feira, 29, com a doutora Emilia Skirmuntt, virologista responsável pela pesquisa da vacina contra o novo coronavírus realizada na universidade de Oxford, no Reino Unido. De acordo com a especialista, no cenário mais positivo, a cura para o vírus pode ser encontrada até o final deste ano.

"Nós precisamos lembrar que a vacina de Oxford não é a única vacina que está sendo testada. Existem outros 19 testes no mundo e isso é uma coisa boa. Mais pessoas e mais recursos buscando a cura", explicou Skirmuntt.

"A pesquisa de Oxford já está em fases de testes clínicos, vacinando um grande número de pessoas para verificar sua eficácia. Neste momento, estamos testando em humanos, mas a pandemia no Reino Unido está diminuindo e tem menos pessoas para podermos testar", explicou.

"Talvez em setembro, nós tenhamos vacinas para começar a proteger as pessoas, mas pode ser que fique pronta somente no ano que vem. Ainda precisamos ver como a vacina funciona a longo prazo", completou a virologista.

Skirmuntt alertou que o tratamento para a doença pode ser encontrado antes que a vacina. "Tratamento com drogas e outras substâncias são mais fáceis de serem usadas, porque não precisam de uma pesquisa clínica longa. Temos a chance de conseguir um tratamento em breve contra a Covid-19", disse.

A especialista falou ainda sobre o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina. "É difícil dizer. Ela foi introduzida muito cedo, antes de passar por diversos testes clínicos. Até o momento, não há comprovação que ela funcione, apenas uma promoção feita por políticos", lamentou.

Ao fim do bate-papo com Cátia Fonseca, mediado pelo gastrocirurgião Eduardo Grecco, Skirmuntt disse que espera que a população mundial mude seus hábitos, pois haverá novas pandemias no futuro. "Em 1918, seis meses depois da pandemia a vida das pessoas voltou ao normal. Não podemos repetir esse erro", disse.