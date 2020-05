Capital paulista vai testar todos os profissionais da saúde para covid-19

A Prefeitura de São Paulo planeja testar para covid-19 – doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) – todos os 90 mil profissionais de saúde da rede municipal, a partir desta sexta-feira (29).

Até agora, só passava pelo teste quem apresentava sintomas. O exame será o sorológico, conhecido como teste rápido, e vai mostrar se a pessoa adquiriu anticorpos para o vírus. De acordo com o secretário da Saúde, Edson Aparecido, a testagem vai apresentar um mapa real de quantos funcionários estão contaminados.

Desde o começo da pandemia, 34 profissionais de saúde da rede pública morreram vítimas do coronavírus na cidade de São Paulo – 20 deles da rede municipal. Cerca de 4 mil profissionais da saúde na capital foram afastados do trabalho com sintomas de coronavírus.

