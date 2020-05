Trump quer tirar proteção legal nos Estados Unidos de redes sociais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quinta-feira (28) uma ordem executiva voltada às empresas donas de mídias sociais. A medida pede a alteração de uma lei de 1996 que protege sites e empresas de tecnologia de processos.

Com a mudança, as companhias de redes sociais poderiam ser questionadas na Justiça pelos seus termos de serviço. A Casa Branca enviou a ordem executiva dias após Trump criticar o Twitter, que colocou alertas de notícia falsa em publicações do presidente na rede.

O texto assinado pelo norteamericano afirma que a ordem executiva busca “combater a censura online das corporações de tecnologia, incluindo as plataformas de mídias sociais.” Para Trump, as redes sociais tem poder de "censurar, restringir, editar, moldar ou alterar virtualmente todas forma de comunicação entre cidadãos privados e grandes grupos do público.”

De toda forma, o projeto deve encontrar resistência. Ao portal americano CNN, jurídicos afirmam que a medida pode ser considerada inconstitucional por risco de ferir os direitos de empresas privadas, garantido pela constituição do país.