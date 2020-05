Mark Zuckerberg critica Twitter por 'corrigir' postagens de Donald Trump

O fundador e CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, posicionou-se em favor do presidente dos Estados Unidos em debate sobre o combate às fake news na plataforma vizinha, o Twitter.

Na quarta-feira (27), o Twitter decidiu pela primeira vez qualificar uma série de tuítes do presidente Donald Trump como "informação duvidosa", exibindo a seus usuários uma advertência sobre a postagem.

Na publicação, a rede social aconselhou o usuário a buscar informação verificada sobre o assunto abordado nos tuítes do republicano.

Trump reagiu com ultraje à checagem realizada pela rede social, ameaçando, novas postagens, "regular fortemente" ou até "fechar" empresas de mídias sociais que "silenciassem vozes conservadoras" – categoria na qual ele se inclui.

Zuckerberg falou sobre a disputa em entrevista ao canal de televisão Fox News. Para o CEO do Facebook, redes sociais não devem ser "o árbitro da verdade de tudo o que as pessoas dizem online", e que "em geral, as empresas privadas, especialmente essas plataformas, provavelmente não deveriam estar em condições de fazer isso".

Apesar de defender a posição de Donald Trump na questão, Zuckerberg atentou para o fato de que, caso o presidente pudesse regular ou fechar plataformas com as quais discordasse, isso também configuraria censura. "Acredito que um governo escolher censurar uma plataforma porque está preocupado com censura não me parece exatamente a reflexão correta", disse.

O CEO do Twitter, Jack Dorsey, por sua vez, respondeu o posicionamento de Zuckerberg, ressaltando que o Twitter continuará a "chamar a atenção sobre informação incorreta ou duvidosa sobre eleições no mundo" e que isso não é ser "árbitro da verdade".

"A nossa intenção é ligar os pontos sobre afirmações contraditórias, mostrar a informação e deixar que as pessoas decidam por si", concluiu.