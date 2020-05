Itália e França suspendem uso da hidroxicloroquina contra covid-19

O medicamento hidroxicloroquina foi retirado dos protocolos de tratamento e testes clínicos na França na Itália. A decisão veio após orientação da Organização Mundial da Saúde.

No início da semana, a OMS anunciou suspensão de todas as experimentações clínicas com o remédio. Pesquisas recentes apontam ineficácia da droga no combate à covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

Ainda, testes anteriores revelaram um aumento de risco de parada cardíaca para pacientes que fazem o uso simultâneo de antibióticos e hidroxicloroquina.

A OMS anunciou também que novos testes com o medicamento serão feitos apenas após uma análise mais ampla sobre a segurança da droga.