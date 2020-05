Paciente de 101 anos recebe alta após 17 dias internado com a covid-19 em SP

Um paciente de 101 anos recebeu alta médica nesta quarta-feira, 27, em São Paulo, depois de 17 dias internado com a covid-19.

Na porta do hospital, parentes estavam ansiosos pela saída do patriarca da família, Armando Fium. O mais novo dos bisnetos trouxe até um presente: paçoca.

Leia mais:

Crianças que não querem usar máscara: como convencê-las?

‘Escola é a última a voltar’, diz vice-governador de São Paulo

De máscaras, três gerações aguardavam a saída do seu Armando. Depois do susto, os filhos estão aliviados. “Graças a Deus ele recuperou. Ele é um guerreiro, um Highlander", brinca um dos filhos, Armando Fium Júnior, em conversa com o Jornal da Band.

Antes de deixar o hospital, Armando recebeu uma bela homenagem da equipe médica no corredor da instituição, com direito a muitos aplausos.

De lá, seu Armando foi para casa, comemorar a vida de quem entrou para a lista dos mais de 159 mil brasileiros curados da doença.

Veja abaixo na reportagem do Jornal da Band: