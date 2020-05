Dólar sobe quase 2% com piora política e fecha em R$ 5,37

O dólar voltou a subir nesta quinta-feira (28) após fechar em queda por seis pregões seguidos. No mercado à vista, a moeda americana fechou com alta de 1,97%, cotado em R$ 5,3832. Já no mercado futuro, o dólar para junho chegou a R$ 5,3975.

Para profissionais das mesas de câmbio, o noticiário político brasileiro pesou, protagonizado pelo embate entre o presidente Jair Bolsonaro e o STF (Supremo Tribunal Federal). O líder do Executivo brasileiro pediu um "basta" ou tribunal e criticou a operação realizada na quarta-feira (27) no inquérito das fake news.

O anúncio de uma coletiva de imprensa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para tratar sobre as tensões comerciais com a China também contribuíram com a alta da moeda norte-americana. No mercado internacional, considerando cesta de 34 moedas, o real teve o pior desempenho.

