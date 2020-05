Confira a cotação do dólar comercial em tempo real nesta quinta, 28 de maio

Dólar comercial

O cenário político impacta a operação do dólar na manhã desta quinta-feira (28), em alta. A operação da Polícia Federal na quarta-feira, que executou mandatos de busca e apreensão em casas de empresários e influenciadores que apoiam o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), trouxe instabilidade, com falas do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do mandatário sendo encaradas como ameaças.

A taxa de desocupação no Brasil ficou em 12,6% no trimestre encerrado em abril, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) do IBGE. Em igual período de 2019, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 12,5%. No trimestre até março de 2020, a taxa de desocupação estava em 12,2%.

Já o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) desacelerou de 0,80% em abril para 0,28% em maio. Essa deflação contou com a contribuição principal dos grupos Educação, Leitura e Recreação (-0,05% para -2,22%) e Transportes (-1,49% para -2,60%).

Às 9h22, o dólar subia a R$ 5,3119 e o dólar futuro para junho avançava a R$ 5,3119 (+0,64%)