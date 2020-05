Comissão Europeia anuncia ajuda bilionária para crise econômica

A Comissão Europeia anunciou na quarta (27) por meio da presidente da entidade, Ursula von der Leyen, que o bloco europeu pretende emitir títulos de mercado com a finalidade de formar um fundo de recuperação econômica para os 27 países membros.

No total, serão captados € 750 bilhões – cerca de R$ 3,4 trilhões na cotação atual –, dos quais € 500 milhões serão destinados como fundo de recuperação entre os países mais afetados, como Itália e Espanha. O restante, € 250 bilhões, serão direcionados a um fundo de empréstimos, no qual os países deverão se candidatar através de pedidos burocráticos e complicados de concessão.

O pacote de financiamento é considerado uma ajuda à União Europeia frente à pior crise econômica e sanitária já enfrentada. “Trata-se de todos nós e é muito maior do que qualquer um de nós”, disse von der Leyen a países membros do Parlamento Europeu ontem em discurso em Bruxelas. “Este é o momento da Europa.”

Em situações anteriores, em meio a uma crise econômica e social, o bloco se via na possibilidade de dividir a união, como aconteceu com o Reino Unido a partir do brexit. No entanto, com o coronavírus, os países têm olhado para uma visão consensual e coletiva durante a pandemia causada pelo Sars-Cov-2.

A proposta, feita durante a recessão profunda, prevê que Itália e Espanha sejam elegíveis para receber cerca de € 80 bilhões em subsídios cada um. Já França e Polônia receberiam € 38 bilhões, enquanto a Alemanha poderia receber € 28 bilhões. A partir do anúncio, países membros deverão iniciar uma série de negociações e reuniões para definir a melhor estratégia de distribuição do fundo.

No entanto, ainda não há consenso entre os signatários da União Europeia sobre a doação do dinheiro entre os vizinhos em recessão econômica. Países como Suécia, Holanda, Dinamarca e Áustria afirmaram, através de representantes, que serão rígidos com os parâmetros de empréstimos.

“Se serão doações, quem vai pagar as doações? Empréstimos eu acho que são uma maneira mais interessante de discutir, mas também temos para discutir em que condições concederemos esses empréstimos’’, afirmou a ministra das Finanças sueca, Magdalena Andersson.