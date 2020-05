PRF apreende carga de cloroquina contrabandeada em Goiás

Policiais rodoviários federais apreenderam nesta quarta-feira 120 caixas de hidroxicloroquina contrabandeadas do Paraguai para o Brasil. A carga foi encontrada escondida em uma caminhonete abordada próximo à Uruaçu, norte de Goiás.

Os quatro homens que transportavam a hidroxicloroquina foram liberados após prestarem depoimento. Segundo o delegado Fernando Martins, o crime de contrabando já está configurado, uma vez que os medicamentos produzidos no Paraguai são proibidos no Brasil. A quadrilha pode responder, ainda, por crime contra a saúde pública.

É a primeira apreensão de hidroxicloroquina contrabandeada já recordada pela PRF. Cargas com testes, respiradores e oxímetros também foram apreendidas em outras ocasiões desde o início da pandemia de coronavírus.

“Ainda estamos coletando informações. Resta saber a real intenção do grupo, que afirmou ter arrecadado recursos [para a compra dos remédios] com comerciantes de Imperatriz (MA) e viajado ao Mato Grosso do Sul para comprar os medicamentos e, na volta, doar para quem precise”, contou o delegado a Agência Brasil. A PRF afirma, ainda, crer que o próprio grupo foi ao Paraguai buscar os remédios.

As 120 caixas do remédio encontradas na caminhonete, totalizando 3,6 mil comprimidos, foram entregues à Vigilância Sanitária municipal e deverão ser destruídas, pois o medicamento não tem o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

No primeiro momento, os homens alegaram ter apanhado os medicamentos em São Paulo. Depois, mudaram a versão e afirmaram tê-los obtido em Campo Grande. Os quatro investigados declararam também aos policiais rodoviários que a intenção era doar toda a carga para hospitais do Maranhão.