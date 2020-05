Brasil registra 1.156 mortes por covid-19 em 24 horas

O Ministério da Saúde atualizou os dados epidemiológicos sobre a covid-19. No relatório desta quinta-feira (28), consta o total de 26.754 mortes, ante 25.598 no dia anterior.

São 1.156 registros incluídos nas últimas 24 horas, dos quais, ainda segundo o Ministério, 539 são óbitos ocorridos nos últimos três dias.

É o terceiro dia consecutivo com mais de mil mortes registradas em 24 horas no levantamento oficial do governo federal. O número total de casos também chegou a 428.238, com mais de 26 mil novos casos confirmados de covid-19.

O país segue na segunda posição na lista da Universidade Johns Hopkins de países com maior número de casos da doença. Na liderança, estão os Estados Unidos, que já superam 1,7 milhão de infectados. Em todo o mundo, a covid-19 já infectou 5,9 milhões de pessoas, causando a morte de 359 mil.

Erramos: ao publicar a notícia, o Metro Jornal afirmou que o Brasil havia registrado um novo recorde de mortes por covid-19 em 24h. A informação estava errada. Nesta quinta-feira, o país bateu recorde em número de novos casos registrados em 24 horas, com 26.417. O recorde de mortes no país em 24h foi registrado no dia 21 de maio, com 1.188 óbitos. O texto foi corrigido.