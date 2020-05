Auxílio emergencial já pode ser usado em compras com maquininha de cartão

Beneficiários do auxílio emergencial já podem utilizar o dinheiro para pagamento de compras em maquininhas de cartão. A novidade vale a partir desta quinta-feira (28), e foi anunciada diretamente pela Caixa Econômica Federal.

Mais de três milhões de estabelecimentos físicos já estão aptos a receberem pagamentos nas maquininhas com recursos do auxílio emergencial de R$ 600,00.



"Abrimos a possibilidade de pagamentos em supermercados, lanchonetes, redes de farmácias, em qualquer lugar via celular", explicou Pedro Guimarães. O recurso ficou disponível graças à parceria do banco com Cielo, de Bradesco e Banco do Brasil, Rede, do Itaú Unibanco, e Getnet, do Santander Brasil.

As contas poupanças criadas pela Caixa para distribuir o auxílio emergencial também foram transformadas em carteiras digitais. Para realizar o pagamento, não é preciso digitar senha: apenas ler o QR code com o celular e, em seguida, verificar a transação no extrato da conta, pelo aplicativo Caixa Tem.