Auxílio Emergencial: calendário de saque ou transferência da 2ª parcela começa sábado

A Caixa Econômica Federal vai abrir as suas 2.213 agências neste sábado (30), das 8h às 12h, para atendimento sobre o Auxílio Emergencial. A data marca o início do calendário de liberação do saque em espécie da segunda parcela do benefício.

No sábado, poderão sacar o dinheiro os beneficiários nascidos em janeiro – cerca de 2,6 milhões de pessoas. O banco federal reforça que não é necessário madrugar na fila para garantir o atendimento.

As agências deverão distribuir senhas durante o horário de funcionamento e, mesmo com o fechamento às 12h, farão o atendimento até o último cliente. A recomendação é que as pessoas mantenham uma distância de dois metros nas filas e usem máscaras.

A data também marca a liberação da transferência da segunda parcela do auxílio da Poupança Social da Caixa para outras contas bancárias. Ela pode ser feita pelo site ou aplicativo do Auxílio Emergencial. Veja o calendário:

Nascidos em / Liberação do saque ou transferência

• Janeiro – 30 de maio (sábado)

• Fevereiro – 1º de junho (segunda)

• Março – 2 de junho (terça)

• Abril – 3 de junho (quarta)

• Maio – 4 de junho (quinta)

• Junho – 5 de junho (sexta)

• Julho – 6 de junho (sábado)

• Agosto – 8 de junho (segunda)

• Setembro – 9 de junho (terça)

• Outubro – 10 de junho (quarta)

• Novembro – 12 de junho (sexta)

• Dezembro – 13 de junho (sábado)