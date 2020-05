Veja regiões do estado de São Paulo que começam a reabrir atividades em 1º de junho

Quatro regiões do estado de São Paulo estão aptas a fazer parte da fase três da chamada "retomada consciente" das atividades econômicas durante a quarentena.

As áreas de Barretos, Bauru, Presidente Prudente e Araraquara/São Carlos poderão abrir com restrições sanitárias, a partir de 1º de junho:

atividades imobiliárias

concessionárias

escritórios

comércio

shopping centers

bares, restaurantes e similares

salões de beleza

A cidade de São Paulo, assim como grande parte do estado, está atualmente na fase 2 e só não vai poder reabrir, da lista acima, bares, restaurantes e salões de beleza. Os demais tópicos, no entanto, reabrem nessa fase.

A região da Grande São Paulo, no entanto, ainda está na fase crítica e vai poder retomar ou continuar apenas com os setores da construção civil e indústria não essencial em atividade. No mesmo patamar estão Baixada Santista e Registro.

As academias de ginástica entram em reabertura apenas na quarta fase, ainda não atingida em nenhuma região. Espaços públicos, cinemas, teatros e eventos com aglomeração, como shows e festivais, só serão permitidos a partir da quinta fase.

Escolas e transporte público ainda são questões a definir.