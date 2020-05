Superferiado faz isolamento subir 2 pontos em São Paulo

Instituído pelas autoridades para reforçar a quarentena, o superferiado só elevou em dois pontos percentuais a taxa de isolamento social na capital paulista e não alcançou o mínimo esperado.

Leia mais:

Brasil tem 1.039 mortes por covid-19 em 24 horas; total chega a 24.512

Abraham Weintraub terá de explicar falas sobre STF à Polícia Federal

O superferiado vigorou entre os dias 20 e 25, quando a prefeitura e o governo do estado decidiram antecipar três datas comemorativas como forma de retirar das ruas os trabalhadores em serviços não essenciais e fazer com que as pessoas evitassem sair de casa.

A ideia era repetir de forma mais prolongada o padrão que mostra que as taxas de isolamento são mais elevadas nos fins de semana e feriados.

No período do superferiado, a média do isolamento ficou em 52,5%, com pico de 57%. Nos seis dias anteriores, a média havia sido de 50,5%, com pico de 56%.

O aumento de dois pontos percentuais não foi suficiente para fazer a capital alcançar sequer o mínimo de isolamento considerado adequado pelas autoridades, que é de 55%.

Ao Metro Jornal, a prefeitura afirmou que “avalia positivamente os resultados da antecipação dos feriados, uma vez que tanto o número de veículos nas ruas quanto o de passageiros nos ônibus foram reduzidos de maneira significativa”. O governo do estado deve anunciar hoje plano de flexibilização da quarentena a partir da próxima segunda-feira.

COMO O ISOLAMENTO É CALCULADO?

Um sistema analisa os dados de georreferenciamento de smartphones para indicar as tendências de deslocamento da população. Os dados são obtidos com as operadoras de telefonia e não identificam os donos dos aparelhos, que permanecem anônimos.