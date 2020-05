Após 'superferiado', capital paulista volta a ter isolamento social abaixo de 50%

Foi logo passar o "superferiado" de seis dias na cidade de São Paulo e o índice de isolamento social voltou a ficar abaixo dos 50%. Segundo dados do Simi-SP (Sistema de Monitoramento Inteligente), do governo estadual, a taxa na terça-feira (36) foi de 49%.

Mesmo assim, o município entrou na faixa "laranja" do novo plano de reabertura econômica do estado, anunciado nesta quarta-feira (27) pelo governador João Doria (PSDB). Dessa forma, a partir do dia 1º de junho, será permitida a reabertura, com restrições, de diversas atividades, como imobiliárias, concessionárias, escritórios, lojas e shoppings. Os planos serão detalhados na quinta (28) pelo prefeito Bruno Covas (PSDB).

"(A flexibilização) será possível nas cidades que tiverem redução consistente do número de casos, disponibilidade de leitos em seus hospitais públicos e privados e estiverem obedecendo o distanciamento social nos ambientes públicos, além da disseminação e do uso obrigatório de máscaras", afirmou Doria.

Em todo o estado, o índice médio ficou em 47%. No total, São Paulo tem 6.712 mortos por covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) – são 89.483 pessoas foram diagnosticadas pela doença. Já a capital paulista é o epicentro da doença, com 51.852 casos confirmados e 3.421 óbitos.