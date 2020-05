Cadastrados no auxílio emergencial relatam novos problemas para receber benefício

Brasileiros com o cadastro aprovado para obter o auxílio emergencial, e que já foram contemplados com a 1ª parcela, enfrentam problemas para continuar a receber o benefício. Muitos dizem estar, agora, com o cadastro sob uma nova avaliação.

É o caso do produtor de eventos Leandro Silvestre, que está parado desde o início da pandemia do coronavírus e precisa dos R$ 600 para se manter. Ele é idoso e trabalha informalmente como pintor, como faz parte do grupo de risco, está em casa, sem renda.

A filha de Leandro, Fernanda Golçalves, disse à Rádio Bandeirantes que teve dificuldade para ajudar o pai a receber a primeira parcela, com erros no aplicativo e longas filas na agência bancária. O dinheiro saiu depois de muito custo e agora a Caixa diz que o pai não tem mais direito a receber o auxílio.

Procuradas pela reportagem, tanto a Caixa quanto a Dataprev disseram que apenas o Ministério da Cidadania poderia falar sobre o assunto. A Dataprev complementou informando que a atuação da empresa só vai até o reconhecimento do direito do cidadão no processamento da primeira parcela.

Já o Ministério da Cidadania justificou que as bases de dados utilizadas para a aprovação do benefício foram atualizadas e que, por isso, podem haver divergências nos cadastros. Quando é esse o caso, as informações dos beneficiários são reavaliadas.