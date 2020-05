Previsão do tempo: temperaturas começam a subir nesta quinta-feira em São Paulo

O tempo segue seco e ensolarado nos próximos dias, com temperaturas muito baixas nas madrugadas e em leve aumento no decorrer da tarde.

A quinta-feira (28) traz mais uma madrugada gélida, com mínima em torno de 9°C na Grande São Paulo. A previsão é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.

No decorrer do dia, o sol começa a brilhar, aliviando a sensação de frio. Ainda assim, as temperaturas não sobem muito, apesar de estarem em elevação em relação aos últimos dias. As máximas ficam em torno dos 23ºC, enquanto a umidade relativa do ar deve atingir valores em torno dos 35% no período da tarde.

Não há previsão de chuva, pelo contrário: céu aberto impera da manhã até a noite.