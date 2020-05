PGR investiga gestão Doria, Witzel e de mais seis governadores

A PGR (Procuradoria-Geral da República) está investigando a gestão de oito governadores por suspeitas de irregularidades em contratos firmados durante a pandemia do coronavírus.

De acordo com a colunista da Rádio BandNews FM, Mônica Bergamo, estão sendo investigadas as gestões de João Doria (PSDB) em São Paulo, Wilson Miranda Lima (PSC) no Amazonas, Helder Barbalho (MDB) no Pará, João Azevedo (PSB) na Paraíba, e Wilson Witzel (PSC) no Rio de Janeiro. Outros três governadores estariam na mira da PGR, mas não tiveram os nomes revelados.

De acordo com pessoas familiarizadas com as investigações, a PGR já fez avaliação preliminar sobre cada acusação contra as gestões estaduais e está encaminhando ao STJ (Superior Tribunal de Justiça) um pedido de autorização para a abertura de inquérito.

Governadores têm prerrogativa de foro e só podem ser investigados depois de autorização da Corte.

Nesta terça-feira (26), o STJ autorizou operação de busca e apreensão na residência oficial do governador e da primeira-dama do Rio, Helena Witzel. Wilson Witzel nega qualquer envolvimento em irregularidades e diz que sofre retaliações por ser oposição ao presidente Jair Bolsonaro.