PF cumpre mandados de inquérito sobre fake news e ameaças ao STF

A Polícia Federal cumpre na manhã desta quarta-feira (27/5), 29 mandados de busca e apreensão no inquérito que trata de fake news e ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

As ordens judiciais ocorrem no Distrito Federal, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo e têm como alvos diversos parlamentares apoiadores do presidente Jair Bolsonaro.

Entre os nomes estão Bia Kicis, Carla Zambelli, Daniel Silveira, Filipe Barros, Cabo Junio do Amaral, Luiz Philippe de Orleans e Bragança, Douglas Garcia, Gildevânio Ilso dos Santos Diniz, Bernardo Kuster e Sara Fernanda Giromini.

O ex-deputado federal Roberto Jefferson, o empresário Luciano Hang, o deputado estadual Douglas Garcia (PSL-SP) e o blogueiro Allan dos Santos também são alvos.

O inquérito está sob responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes, e apura a rede de notícias falsas e ameaças que membros do STF e seus familiares vêm sofrendo desde o último ano. A investigação, que segue com a mesma equipe de delegados a pedido de Moraes, foi aberta em março de 2019.