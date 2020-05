Investigação do assassinato de Marielle Franco deve seguir no RJ, diz STJ

O Superior Tribunal de Justiça determinou nesta quarta-feira (27), por unanimidade, que a competência pelas investigações sobre os possíveis mandantes dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes permaneça com o estado do Rio de Janeiro.

Durante a sessão, todos os nove ministros que compuseram a Terceira Seção da Corte rejeitaram o pedido da Procuradoria-Geral da República para a federalização do caso.

O pedido de transferência na condução da apuração havia sido feito pela ex-PGR Raquel Dodge em setembro do ano passado, sob a justificativa da demora para a descoberta dos mandantes do crime.

Até o momento, o policial militar reformado Ronie Lessa e o ex-PM Élcio de Queiroz, que estão presos, são os únicos suspeitos de participar dos assassinatos.