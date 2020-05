Índice de homicídios sobe pelo segundo mês em São Paulo

Os índices de homicídio subiram pelo segundo mês seguido no Estado de São Paulo – em abril, 3% em relação ao mesmo período do ano passado.

A região responsável pela elevação foi a Grande São Paulo, que registrou 64 homicídios em abril e 47 no mesmo mês de 2019.

Na capital, houve uma queda de sete homicídios em relação ao ano passado.

Todos os indicadores dos outros crimes caíram – uma redução histórica. Roubos em geral, por exemplo, tiveram uma queda de 30%; estupros, 35%; furtos 53%.

Na cidade de São Paulo, nenhum latrocínio (roubo seguido de morte), foi registrado em abril.

A tendência se estendeu para os furtos de veículo, que recuaram 49% – a maior queda desde o início da série histórica, em 2001.

De acordo com as autoridades da Polícia ouvidas pela reportagem, o distanciamento social contribuiu para a queda nos crimes no Estado.