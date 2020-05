Doria anuncia 'retomada consciente' de atividades econômicas a partir de 1º de junho

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quarta-feira (27), o início da chamada nova etapa da quarentena. Esse "passo adiante" do isolamento social foi chamado de "retomada consciente" e será feito, a princípio, entre 1º e 15 de junho. A ideia é reabrir, de maneira gradual e ainda seguindo normas sanitárias, as atividades econômicas em municípios que apresentaram menor número de casos e ocupação menor de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Doria afirmou, no entanto, que essa fase não será um "relaxamento". "Vamos continuar seguindo a orientação da ciência, da medicina e da saúde. E não hesitaremos em dar um passo atrás caso necessário", disse o governador, citando também o prefeito da capital, Bruno Covas.

Pelo novo planejamento, poderão retomar atividades:

Municípios com taxa de isolamento de pelo menos 55% ;

; Municípios que tiverem redução no número de novos casos por 14 dias seguidos ;

; Municípios com ocupação nos leitos de UTI inferior a 60% .

. Com manutenção do distanciamento social nos espaços públicos

nos espaços públicos Uso obrigatório de máscaras

Segundo Dimas Covas, chefe do Centro de Contingência de combate ao coronavírus no estado de São Paulo, as medidas de contenção teriam "poupado 65 mil vidas, ou, como dizemos, 65 mil almas".

