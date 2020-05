Extremo sul de São Paulo registra frio de 1ºC na madrugada desta quarta

São Paulo teve a madrugada mais fria do ano nesta quarta-feira (27). O bairro de Engenheiro Marsilac, no extremo sul da capital paulista, registrou a menor temperatura, de 1ºC, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas).

A temperatura também supera o recorde de frio do ano anterior, de 2,3ºC no dia 18 de maio. Em Capela do Socorro, também no extremo sul, os termômetros registraram 2ºC ao amanhecer.

Veja também:

Plataforma permite verificar se há risco de coronavírus na sua rua

Capital paulista tem 3.421 mortes por coronavírus confirmadas

Segundo o CGE, o ar seco e frio mantém o tempo estável nos próximos dias. Nas madrugadas, há a expectativa de novos recordes de temperatura mínima.