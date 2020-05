Após denúncias, bailes funk somem das ruas de São Paulo

Depois da reportagem da Rádio Bandeirantes, bailes funk nas periferias de São Paulo não aconteceram ao longo dos últimos dias. Na zona sul, as denúncias dos ouvintes vieram da Cidade Ademar. As informações são do repórter Lucas Herrero.

No bairro da zona sul, são 128 mortes por coronavírus, 27 a mais em relação ao último balanço divulgado pela prefeitura da capital, ou seja, uma média de mais de quatro mortes, entre confirmadas ou suspeitas de Covid-19 a cada 24 horas, num intervalo de seis dias.

De acordo com o ouvinte Gerson, não houve pancadão durante o feriado prolongado na região do Jardim Miriam e das Vilas Joaniza, Clara, Élida e Missionária.

“Durante vários meses, os bailes aqui tinham hora para começar e não tinham hora para terminar. Dificilmente, a polícia vinha e quando acontecia, o baile recomeçava assim que eles iam embora. A gente nunca viu tanta polícia quanto depois da reportagem. Finalmente tivemos um fim de semana de sossego”, disse Gerson.

Fim de pancadão na ZL

Na zona leste, as reclamações chegaram da Vila Curuçá, distrito que tem 82 mortes pelo vírus. Esse número representa um aumento de 17% em menos de uma semana.

Morador do Jardim Robru, um ouvinte que preferiu não se identificar informou que a denúncia feita na semana passada também não se repetiu. Nada de festas no meio da rua com aglomerações e pessoas sem máscara.

Baile funk no bairro Cidade Ademar / Reprodução

Patrulhamento

A Polícia Militar reforçou as operações "Paz e Proteção" nas duas regiões citadas pela reportagem.

O capitão Osmar, porta-voz do comando de policiamento da capital, explica como foram as ações da PM nesse último fim de semana com feriado para dispersar os bailes em São Paulo.

“A polícia buscou ocupar o terreno [onde aconteciam os pancadões] com antecedência para que não houvesse nenhum tipo de ocorrência de confronto. Mesmo as pessoas se deslocando, através de informações pelas redes sociais, a polícia tem buscado rastrear a movimentação sem deixar de lado a segurança e o policiamento de todos”, disse o capitão.

Entre janeiro e maio, mais de 2.500 pessoas foram abordadas, 1.300 veículos vistoriados e cerca de 250 removidos dos pancadões.

Baile da 17

Por outro lado, se foi necessário policiamento nos dois locais, em Paraisópolis, na zona sul, o conhecido Baile da 17 não acontece desde março.

Gilson Rodrigues, presidente da União dos Moradores da comunidade, afirma que a festa que já reuniu cerca de 30 mil pessoas foi cancelada desde o avanço da epidemia no Brasil.