Alvo de operação da PF, Sara Winter chama ministro de 'covarde'

Alvo de mandado de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira (27), a ativista paulista Sara Fernanda Giromini, conhecida como Sara Winter, afirmou que não ficará calada. Ela é um dos personagens investigados pelo inquérito das fake news e ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal.

Em suas redes sociais, ela chamou o ministro Alexandre de Moraes, que lidera a investigação, de “covarde”.

“A Polícia Federal acaba de sair da minha casa. Bateram aqui às 6h da manhã a mando do Alexandre de Moraes. Levaram meu celular e notebook. Estou praticamente incomunicável! Moraes, seu covarde, você não vai me calar!!”, disse Winter, que também publicou uma foto do mandado.

Apoiadora do presidente Jair Bolsonaro, Sara é uma das líderes do grupo “300 do Brasil”, que chegou a montar um acampamento, durante a quarentena, em Brasília.