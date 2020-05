Acidente entre caminhões trava trecho oeste do Rodoanel

Um grande acidente no trecho oeste do Rodoanel, na altura do km 12, causou um bloqueio completo da via sentido Perus na manhã desta terça-feira (26). Dois caminhões e um carro colidiram pouco após a rodovia Castello Branco, entre as cidades de Barueri e Osasco.

Segundo a CCR Rodoanel, concessionária da rodovia, o motorista de um caminhão-tanque perdeu o controle ao tentar fazer uma ultrapassagem. Ele atingiu um carro e um caminhão carregado de cimento que derrubou a carga na pista.





Ninguém ficou ferido. O caso ocorreu por volta das 6h. Inicialmente, os veículos conseguiam passar pelo acostamento, mas a pista foi fechada para limpeza e remoção dos veículos. Às 9h, duas faixas já estavam disponíveis. Não há previsão para liberação total.

A pista sentido Perus do trecho oeste do Rodoanel chegou a registrar 10 quilômetros de congestionamento, desde a altura do km 22. Uma alternativa ao motorista é pegar a saída para a rodovia Castello Branco no km 16.