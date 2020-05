Previsão do tempo: apesar do sol, frio impera nesta quarta-feira em São Paulo

O frio continua ao longo da semana. Na capital paulista, temperaturas podem descer até os gélidos 9ºC, embora o sol brilhe forte ao longo do dia.



A máxima prevista para o dia é de apenas 20ºC, atingidos durante a tarde. Não há previsão de chuva. O céu permanece claro e limpo durante toda a quarta-feira (27), da madrugada à noite.

A taxa de umidade do ar continua baixa, com mínima de apenas 35%. A previsão é do Centro de Gerenciamento de Emergências Meteorológicas da Prefeitura de São Paulo.