Operação da PF mira endereços ligados ao governador Wilson Witzel

A PF (Polícia Federal) faz na manhã desta terça-feira (26) uma operação em endereços ligados ao governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC).

No total, são 12 mandados de busca e apreensão, um deles no Palácio Laranjeiras, residência oficial do governo. A operação, denominada Placebo, apura indícios de desvio de dinheiro público destinado à saúde durante a pandemia do coronavírus.

Fachada do Palácio Laranjeira na manhã desta terça (26) / Julia Kallembach/BandNews FM

A corrupção investigada seria ligada ao Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde, responsável pela construção de hospitais de campanha. O esquema, segundo a PF, envolveria servidores públicos e uma organização social.

A ação foi autorizada pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça) e não foi informado se Witzel é alvo de algum mandado. Uma casa em que o governador morava no Grajaú, zona sul de São Paulo, e o escritório de advocacia de sua esposa, Helena Witzel, também foram alvos da operação.

O governador Wilson Witzel negou as acusações e disse estar à disposição da Justiça. Em nota, ele atacou ainda a base do governo Bolsonaro, cujos deputados aliados teriam previsto uma operação direcionada ao político. “Demonstra limpidamente que houve vazamento, com a construção de uma narrativa que jamais se confirmará. A interferência anunciada pelo presidente da República está devidamente oficializada.”