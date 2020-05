Medida que proíbe entrada de brasileiros nos EUA entra em vigor na quarta

A medida que proíbe a entrada de brasileiros nos EUA, ou de qualquer nacionalidade que passaram pelo Brasil, entra em vigor na quarta-feira (27) por tempo indeterminado.

Serão barrados todos que estiveram no País nos 14 dias que antecederam à viagem, com exceção de nativos, residentes permanentes, tripulantes de companhias aéreas, convidados da Casa Branca, cônjuges e filhos de estadunidenses.

O decreto inicial apontava o início da medida para sexta-feira, 29. Mas, apesar da restrição, a relação comercial entre os dois países permanece inalterada.

Veja também:

Alvo de ação, Witzel diz que interferência de Bolsonaro na PF está ‘oficializada’

Detentos são liberados da cadeia mais de uma vez por covid-19

Fluxo reduzido

O fluxo de passageiros já tinha diminuído bastante desde o início da pandemia de coronavírus. Atualmente, a cada semana, cerca de 1.500 passageiros chegam aos aeroportos estadunidenses provenientes do Brasil, com apenas nove voos em operação entre os dois países; sendo Texas e Flórida são os únicos destinos.

A decisão do governo dos EUA afeta diretamente a vida de muitas pessoas que planejavam uma viagem ao país para os próximos meses, como o caso da estudante Marina Guimarães, que faz mestrado em Relações Internacionais em Nova York, e está passando as férias no Brasil. Ela precisa voltar aos Estados Unidos em setembro, quando recomeçam as aulas. No entanto, agora, tudo está indefinido.

Além de Marina, Gislene Souza iria acompanhar o casamento da filha em São Francisco, na Califórnia, mas a festa foi desmarcada. Procurada pela reportagem, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR) disse que não se manifestaria sobre o assunto.

O Brasil é o segundo país do mundo com mais casos de coronavírus, atrás apenas dos Estados Unidos. São 374.898 casos confirmados e 23.473 mortes. Já o país norte-americano registrou quase 1,7 milhão de casos, com quase 100 mil mortes.