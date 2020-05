Japão, Espanha e Itália abrem mais seus espaços públicos

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, retirou na segunda-feira (25) o estado de emergência que havia sido declarado em função da pandemia de coronavírus em Tóquio e em quatro outras áreas, pondo fim à imposição de restrições no território nacional. Especialistas de uma equipe formada pelo governo aprovaram o fim da emergência em Tóquio e nas áreas vizinhas de Kanagawa, Chiba e Saitama, assim como em Hokkaido, ao norte. Essas regiões continuavam sob emergência, depois de os bloqueios terem sido removidos na maior parte do Japão em meados deste mês.

A Espanha deu também na segunda novos passos para sair de um dos confinamentos mais rigorosos da Europa, com mais trânsito na ruas de suas duas principais cidades, volta às aulas em algumas comunidades e apelo do governo pelo retorno dos turistas estrangeiros, uma das principais fontes de renda do país.

O segundo país mais visitado do mundo fechou as portas e as praias em meados de março, mas o pior já passou. A Espanha prevê revogar em questão de semanas o isolamento de 14 dias que impõe aos recém-chegado do exterior, o que coincidirá com a livre circulação dos espanhóis por todo o território assim que o estado de alarme for suspenso.

Já a Itália reabriu academias e piscinas públicas, em mais um relaxamento no isolamento social. As únicas exceções são as regiões da Lombardia, epicentro da pandemia na Itália, e da Basilicata, que decidiram adiar o relaxamento pelo menos até 1º e 3 de junho, respectivamente.

Alemanha cogita prorrogar restrições até 5 de julho

O governo da Alemanha pretende prorrogar as medidas restritivas até o dia 5 de julho. A decisão estaria em um novo plano de afrouxamento do isolamento social e teria o objetivo de evitar uma segunda onda de contágios da covid-19.

Entre as novas diretrizes está a limitação de dez pessoas nos encontros de até duas famílias tanto em locais públicos como abertos, bem como a limitação das reuniões entre amigos.

O anúncio vem um dia depois de os governos da Turíngia e da Saxônia dizerem que querem fazer uma liberação praticamente total dos encontros e da “vida normal” e confiar na responsabilidade das pessoas em lidar com o momento. A Alemanha vem sendo elogiada internacionalmente pela sua gestão da pandemia.