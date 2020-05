Detentos são liberados da cadeia mais de uma vez por covid-19

Presos são liberados da cadeia mais de uma vez com a justificativa de que estão no grupo de risco do coronavírus em Sao Paulo. No estado com a maior população carcerária do país já são pelo menos 2 casos de condenados "bi-beneficiados" pela resolução do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

A medida recomenda que juízes observem com atenção a situação de detentos de baixo potencial ofensivo que sejam idosos e que tenham problemas respiratórios em penitenciárias com estrutura médica precária.

A Rádio Bandeirantes descobriu, porém, que criminosos libertados voltaram a prisão por cometerem novos crimes e ganharam a liberdade mais uma vez. Kaique Silva Vessoni, preso por tráfico de drogas há um ano, deixou o CDP de Ribeirão Preto no dia 27 de março com fundamento na orientação do CNJ.

No dia 11 de maio, foi preso em flagrante pelo mesmo crime e voltou para a cadeia na cidade do interior de Sao Paulo. No dia seguinte, os defensores apresentaram um novo pedido de liberdade com o mesmo argumento; ele está no grupo de risco para a covid-19. A Justiça autorizou a saída do criminoso, que está livre novamente.

Este não é um caso isolado em Sao Paulo. Carlos Leandro Carvalho Lisboa já foi preso 13 vezes pela polícia e tem 4 condenações por roubo e furto que totalizam uma pena de 8 anos e 8 meses.

No dia 20 de março foi liberado do CDP 2 de Guarulhos também com o argumento de que está no grupo de risco para o coronavirus e 10 dias depois retornou a prisão pela prática de furto. Duas semanas depois ele estava nas ruas de novo após ser beneficiado por uma decisão judicial que ignorou os atos cometidos do lado de fora da prisão e o libertou.