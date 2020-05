Confira a cotação do dólar comercial em tempo real nesta segunda, 25 de maio

Dólar comercial

Euro

O dólar comercial opera em baixa expressiva nesta terça-feira (22), repetindo a tendência da segunda (25). Às 10h30, a moeda era vendida a R$ 5,36, variação de -1,72%. Já o dólar turismo, que é a média dos valores em casas de câmbio, registra queda de 0,17%, a R$ 5,66.

No portal Melhor Câmbio, é possível encontrar o papel moeda americano em São Paulo por R$ 5,53. Quem prefere adquirir os dólares via cartão pré-pago vai ter que arcar a cotação de R$ 5,87.

A queda na cotação da moeda acompanha o otimismo do mercado com resultados positivos de uma vacina, ainda em testes, contra a covid-19. A queda dos juros futuros e o avanço da pandemia no Brasil também são observadas pelos investidores.