Autoescolas fazem carreata em São Paulo pela retomada das atividades

Uma carreata de veículos de autoescola ocupa vias da cidade de São Paulo em protesto pela retomada das atividades. O serviço, considerado não essencial, foi suspenso com o início da quarentena no Estado, no fim de março.

Ao menos 200 carros com funcionários de autoescolas fazem parte da manifestação. A carreata passou por vias importantes, como a avenida do Estado e o corredor Norte-Sul. No momento, o grupo se concentra na avenida Paulista, ocupando faixas dos dois sentidos.