Abraham Weintraub terá de explicar falas sobre STF à Polícia Federal

O Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta terça-feira (26) que a Polícia Federal ouça o Ministro da Educação, Abraham Weintraub, sobre as falas da reunião ministerial do dia 22 de abril.

Para o juiz, "a manifestação do Ministro da Educação revela-se gravíssima, pois, não só atinge a honorabilidade e constituiu ameaça ilegal à segurança dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, como também reveste-se de claro intuito de lesar a independência do Poder Judiciário e a manutenção do Estado de Direito".

Na ocasião, Weintraub disse que, "por ele", "botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF".

Agora, a Polícia Federal tem cinco dias para interrogar o Ministro da Educação.