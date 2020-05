Tour virtual cresce pelo mundo durante quarentena

Em meio à pandemia, governos e empresas de turismo têm adotado o tour virtual como uma solução estratégica ao entretenimento e incentivo ao distanciamento social. Por meio de sites e canais em redes sociais, é possível visitar museus, zoológicos e até safáris africanos.

Na imagem que ilustra essa matéria, o robô autônomo RakuRo passeia pelo Zoológico de Chiba, no Japão. Temporariamente fechado, o zoológico tem realizado eventos online para receber visitas. O robô garante uma imagem de 360º.

Conversa com nativos

Na Finlândia, a agência de turismo do país inaugurou o projeto chamado “Adote um finlandês”. Durante as transmissões online, turistas conseguem conversar e aprender com nativos. Basta acessar a página “Visit Finland” no Facebook.

Nos safáris no continente africano, a empresa de turismo sul-africana “And Beyond” realiza exibições diárias dos animais nativos da savana. É possível fazer perguntas que serão respondidas ao vivo pelo guia do passeio. O link para o safari é www.andbeyond.com.