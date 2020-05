São Paulo registra nova temperatura mais baixa do ano nesta segunda

A cidade de São Paulo registrou, no início da manhã desta segunda-feira (25), a temperatura mais baixa do ano. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o termômetro do Mirante de Santana, zona norte da cidade, marcou 11,1ºC entre 6h e 7h.

A medição oficial é feita pelo órgão federal, ligado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sempre no Mirante de Santana. Ao considerar a média da cidade, calculada pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), da Prefeitura de São Paulo, a temperatura registrada nesta segunda foi ainda mais baixa: 10,7ºC.

As regiões que registraram frio mais intenso foram Engenheiro Marsilac (7ºC), Capela do Socorro (8,2ºC) e Parelheiros (8,9ºC), todas na zona sul da capital paulista. Ainda de acordo com o CGE, a sensação de frio irá se manter por toda a segunda, e a máxima não supera os 20ºC. Não há previsão de chuvas.

Veja também:

Reações à divulgação da reunião ministerial refletem paradoxo da política brasileira

Atendimentos no Procon-SP sobem 1.360% durante isolamente social