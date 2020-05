Lotofácil 1971: veja os números sorteados nesta segunda, 25 de maio

A Lotofácil pode premiar nesta segunda (25) o sortudo que acertar as 15 dezenas do concurso 1.971 com R$ 5,5 milhões.

Veja os números desta segunda-feira:

03 – 06 – 08 – 09 – 10

13 – 14 – 15 – 16 – 17

18 – 19 – 21 – 23 – 25

Na sexta-feira (22), ninguém acertou as 15 dezenas e o prêmio acumulou. Outras 293 pessoas acertaram 14 das 15 dezenas e faturaram R$ 2,6 mil cada. A Lotofácil paga até aqueles que marcarem 11 dezenas – foram R$ 5 para 884 mil apostadores. Clique aqui para ver o resultado do sorteio anterior.