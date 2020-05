Confira a cotação do dólar comercial em tempo real nesta segunda, 25 de maio

Dólar comercial

O dólar comercial opera em baixa expressiva nesta segunda-feira (22), seguindo a tendência da semana passada. Às 10h20, a moeda era vendida a R$ 5,50, variação de -1,27%. Já o dólar turismo, que é a média dos valores em casas de câmbio, registra queda de 1,53%, a R$ 5,79.

No portal Melhor Câmbio, é possível encontrar o papel moeda americano em São Paulo por R$ 5,66. Quem prefere adquirir os dólares via cartão pré-pago vai ter que arcar a cotação de R$ 6,01.

A queda na cotação é um reflexo da percepção do mercado sobre o vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, divulgado na sexta-feira (22). Investidores acreditam que as falas não devem aumentar o risco político no curto prazo para o presidente Jair Bolsonaro. A liquidez do dia também é mais fraca, já que feriados nos EUA e Reino Unido fizeram seus mercados ficarem fechados nesta segunda.

O avanço da pandemia de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2), no Brasil ainda um fator preocupante que o mercado acompanha de perto. No domingo, os EUA anunciou a proibição da entrada de estrangeiros procedentes do Brasil. A crise econômica marca ainda uma projeção, segundo a pesquisa Focus, de uma retração de 11% no PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro neste ano.