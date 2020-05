200 colombianos aguardam voo de repatriação no aeroporto de Guarulhos

Cerca de 200 colombianos estão refugiados no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, há pelo menos duas semanas. Divididos em três saguões de Cumbica, eles aguardam por um voo de repatriação.

O governo da Colômbia já disponibilizou três voos de volta para o país desde abril, resgatando, no total, 346 pessoas. Neste momento, de acordo com a Embaixada da Colômbia, não há previsão de envio de um novo avião.

A alternativa que o governo dá a essas pessoas é o pagamento individual da passagem no valor de 400 dólares. Um dos integrantes do grupo, Carlos Mario, disse que a maioria mal tem dinheiro mínimo para se alimentar.

Os colombianos estão vivendo de doações e com a ajuda do próprio aeroporto de Guarulhos. Eles estão fazendo a própria comida num fogão à lenha que fica próximo ao aeroporto.

Em nota, a GRU Airport, concessionária que administra o aeroporto, afirmou que acompanha a situação e que já fez contatos com as autoridades e com o Consulado da Colômbia.