Cidade de São Paulo tem 7.087 mortes confirmadas ou suspeitas por covid-19

A cidade de São Paulo tem 3.390 mortes por covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O balanço atualizado com dados até as 13h30 desta segunda-feira (25) foi divulgado no início da noite pela prefeitura.

No total, a capital paulista já acumula 49.596 casos confirmados da doença. Outros 164.677 pacientes são suspeitos para a enfermidade e aguardam o resultado de exames. O município tem ainda 3.697 óbitos que também esperam testes para confirmar o diagnóstico – total de 7.087 entre mortes confirmadas e suspeitas de covid-19.

A taxa de ocupação de UTIs (unidades de terapia intensiva) da rede pública da cidade é de 88%. Nos dois hospitais de campanha municipais, destinados a casos mais leves da doença, são 641 pacientes internados – 490 no Anhembi, zona norte, e 151 no Pacaembu, zona oeste. No total, 25 pessoas morreram nos dois locais.

