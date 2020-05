Cidade de São Paulo tem 57% de isolamento social no domingo

A cidade de São Paulo conseguiu elevar um pouco o isolamento social no quinto dia do "superferiado". Segundo dados do governo estadual, o índice na capital paulista no domingo (24) foi de 57% – o mais alto entre os feriados antecipados, o ponto facultativo e o fim de semana.

A antecipação dos feriados municipais para a última semana visavam elevar os índices de isolamentos social para os mesmos patamares de fins de semana e feriados passados. Apesar da cidade ter menos pessoas se deslocando do que em dias úteis das últimas semanas, o aumento no isolamento teve uma alta pouco expressiva e apenas neste domingo ficou acima da meta mínima, de 55%.

Em todo o Estado de São Paulo, o índice chegou no mínimo recomendado. Nesta segunda-feira (25) é comemorado o dia da Revolução Constitucionalista, feriado antecipado de 9 de julho. A expectativa é que a semana comece com menos pessoas saindo de casa.

O Estado de São Paulo tem 6.220 mortos por covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. No total, 83.625 pessoas foram diagnosticadas pela doença. A capital paulista é o epicentro da doença, com 49.306 casos confirmados e 3.351 óbitos.