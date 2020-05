'Moro era um ídolo, fiquei cega para os defeitos dele', diz Carla Zambelli

A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) reiterou que acredita que o ex-juiz Sergio Moro fez investigações seletivas enquanto trabalhava à frente da Lava Jato, em Curitiba. Em entrevista à José Luiz Datena, na Rádio Bandeirantes, a parlamentar disse que tinha o magistrado como ídolo, e não enxergou seus "defeitos".

Desde que Moro deixou o Ministério da Justiça e Segurança Pública do governo de Jair Bolsonaro, o nome de Carla Zambelli esteve envolvido na polêmica, ao ter conversas divulgadas pelo ex-ministro em que pedia para Moro aceitar as condições do presidente e permanecer no cargo.

"Eu vim fazendo uma análise desde que o Moro colocou o print na mídia até hoje. Como bem disse o Bolsonaro, eu era apaixonada pelo Moro, era um ídolo. Quando você tem um ídolo, você fica cega para os defeitos dele. Eu já errei muito de generalizar algumas coisas, a generalização é sempre burra. Eu comecei a perceber quem foi condenado na Lava Jato? Lá atrás ele fez o correto de escancarar a corrupção no PT, mas se você for olhar, o Petrolão envolvia vários outros partidos. Em 2014, PT e PSDB eram os mais envolvidos", disse a deputada.

Nesta segunda-feira, 25, a deputada disse durante uma entrevista à rádio gaúcha que Moro protegia o PSDB e tinha "predileção em condenar o PT". Segundo Zambelli, sua fala repercutiu mal nas redes sociais, mas voltou a dizer que o ex-juiz da Lava Jato tinha preferências.

"Eu disse que o Sergio Moro fez algumas investigações seletivas na Lava Jato, prendeu o Eduardo Cunha do MDB, mas o mensalão tucano foi esquecido, a lista do PP foi esquecida. O Moro foi atrás da quadrilha do PT, que foi presa legitimamente. A gente precisa investigar a fundo, tem que ter recordação", afirmou.