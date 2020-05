Atendimentos no Procon-SP sobem 1.360% durante isolamente social

O Procon-SP tem mais de 15 mil atendimentos registrados até o último dia 18 de maio por consumidores com demandas relacionadas à covid-19: 6.326 são reclamações e 9.330 são pedidos de orientação, dúvidas e denúncias. O dado revela um aumento de 1.360% em relação a 13 de março, que somava 1.150 atendimentos.

Entre os consumidores que tiveram problemas e procuraram o Procon-SP para intermediar a reclamação, agências de viagens e companhias aéreas são os setores mais questionados. As denúncias de preços abusivos e de outros assuntos recebidas via redes sociais somam mais de 5.000 casos.

Partindo também das denúncias dos consumidores, as equipes de fiscalização visitaram cerca de 3.400 farmácias, supermercados e hipermercados, entre outros estabelecimentos, de 188 cidades do estado. Quase 3.000 locais (89% do total) foram notificados a apresentar notas fiscais para verificação da prática de preços abusivos. Até o momento, a soma das multas já aplicadas passa dos R$ 3 milhões.

Preço abusivo

O aumento de preços de itens considerados essenciais neste momento de avanço do novo coronavírus – por exemplo, alimentos, álcool em gel, botijão de gás e máscaras de proteção – prejudica a população e a legislação prevê ser dever do estado interferir quando observar abusos. E, quando for necessário, proteger a parte mais vulnerável.

O consumidor que encontrar algum valor de produtos ou serviços relacionados ao coronavírus que considere abusivo deve registrar reclamação junto ao órgão. A diretoria de fiscalização irá apurar a situação e o fornecedor pode ser multado caso a infração seja constatada.

Como denunciar

O Procon-SP oferece canais de atendimentos à distância para receber denúncias, intermediar conflitos e orientar os consumidores via internet (www.procon.sp.gov.br), aplicativo ou via redes sociais. Para as denúncias, [email protected] indicando o endereço ou o site do estabelecimento.