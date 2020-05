Empresas se unem para aplicação de testes de anticorpos contra covid-19

Empresas de tecnologia, saúde e redes de shoppings se uniram no Movimento #2em2, com objetivo de oferecer testes de anticorpos contra a covid-19 no Brasil.

A iniciativa é das empresas Vitta, Stone, Cia. da Consulta, Rappi, Loggi, Shopping Iguatemi, Mattos Filho, XP Inc., QR Consulting, ONG Renovatio, Orbitae e Sic Works, com o aconselhamento de 8 médicos. A cada teste comprado, outro será doado.

Os testes serão vendidos pelo aplicativo Rappi, coletados pela equipe médica da Cia. da Consulta por meio de um sistema drive-thru, no shopping Iguatemi São Paulo, em dia e horário pré-agendados no próprio aplicativo.

"Entendemos a importância da aplicação dos testes e, por isso, criamos um botão no nosso app para que os usuários possam adquiri-los – e, por consequência, também possam doar na mesma proporção", afirma Sérgio Saraiva, presidente da Rappi Brasil. Os testes serão doados para hospitais públicos e instituições filantrópicas.