São Paulo confirma 272 óbitos e passa de 6 mil mortes por covid-19

O governo estadual divulgou, no início da tarde deste sábado (23), um novo balanço com o número de casos e mortes por covid-19 em São Paulo. Nas últimas 24 horas, o estado registrou 272 óbitos e 3.687 pacientes com diagnóstico confirmado.

Com isso, já são 6.045 mortos pela doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), em aumento de 4,7% comparado ao número de sexta-feira (22). Já os casos confirmados chegam a 80.558 – variação também é de 4,7%.

Ainda segundo Germann, o estado possui 11.916 pessoas internadas com confirmação ou suspeita de covid-19 – 4.674 pacientes estão em leitos de UTI e 7.242 estão em leitos de enfermaria. As taxas de ocupação de leitos de UTI em São Paulo são de 73,7% para todo o estado e de 89,2% para a Grande São Paulo.

