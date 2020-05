Previsão do tempo: São Paulo terá domingo frio e com ventania

A cidade de São Paulo deve ter um novo dia nublado e com temperaturas baixas neste domingo (24). De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), órgão municipal, mais ventos de intensidade moderada ajudam a aumentar a sensação de frio.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê temperaturas entre 12ºC e 19ºC, com a mínima acontecendo durante a madrugada e a máxima no início da tarde. O sol deve aparecer entre nuvens em alguns momentos do dia, e não há previsão de chuva.

Na próxima semana, as mínimas devem se intensificar, com previsão de 9ºC na segunda (25) e terça-feira (26) e de 7ºC na quarta-feira (27).

