CPTM e Metrô fecham mais cedo a partir deste sábado

O horário de encerramento de operação da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e do Metrô aos sábados será alterado.

A medida passa a valer à partir deste sábado (23). Com a queda na demanda por conta da quarentena, todas as estações passam a fechar à meia-noite. Antes, o transporte funcionava até a 1h da madrugada.

Segundo a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, a antecipação em uma hora no fechamento das estações também dará mais tempo para as equipes trabalharem nas obras de modernização, melhorias e manutenção do sistema durante a madrugada.

O horário de início das operações permanece às 4 da manhã na CPTM e às 4h40 no Metrô.