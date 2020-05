Brasileiros registram momento intrigante no qual sons estranhos são emitidos do céu

Sons estranhos, catalogados por alguns como "trombetas" ou "zumbidos", foram compartilhados por usuários de redes sociais em formato de vídeo na Argentina em maio. Parece que o fenómeno também chegou ao Brasil.

Na madrugada desta sexta-feira (22) os usuários gravaram baralho estranhos no céu e compartilharam nas redes sociais. “Brasília, 22 de maio de 2020. Ninguém na rua e esse barulho muito alto e estranho vindo do céu”, narrou um usuário.

O fenômeno já havia ocorrido em abril no Brasil e alguns acreditaram que poderiam ser uma chuva de meteoro.

O que é o fenômeno?

Segundo o jornal Clarín, esses sons são mais frequentes do que se pensa, indicando que seria uma "bicicleta do céu". Segundo o jornal, esse ruído seria produzido quando as massas de ar quente e frio colidissem no céu.

Este termo foi mencionado anteriormente pela BBC, que escreveu um artigo após o final de 2014, pessoas em Nova York nos Estados Unidos e no Reino Unido relataram ouvir um tipo de ruído no céu.